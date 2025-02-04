Блогер Стас «Ай, как просто!»: Apple заработала миллиарды на продаже приложений

Главный источник доходов компании Apple — продажа приложений, а не iPhone. Об этом рассказал блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире авторской программы на радио Sputnik.
По его словам, корпорация получает 30% от каждой покупки в приложении или игры, что приносит ей миллиарды долларов. Экономика приложений — ключевая составляющая успеха Apple, которая делает ее самой богатой компанией мира с миллиардными доходами.
Потенциальный запрет на установку стороннего магазина приложений может принести корпорации значительные убытки, подчеркнул блогер.
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