Блогер Стас «Ай, как просто!»: Apple заработала миллиарды на продаже приложений

Главный источник доходов компании Apple — продажа приложений, а не iPhone. Об этом рассказал блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире авторской программы на радио Sputnik .

По его словам, корпорация получает 30% от каждой покупки в приложении или игры, что приносит ей миллиарды долларов. Экономика приложений — ключевая составляющая успеха Apple, которая делает ее самой богатой компанией мира с миллиардными доходами.

Потенциальный запрет на установку стороннего магазина приложений может принести корпорации значительные убытки, подчеркнул блогер.