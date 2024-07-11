Аналитик Мехтиев призвал россиян не попадаться на уловки мошенников, обещающих избавить от долгов

Банк России и Гепрокуратура начали совместную борьбу с мошенниками, которые обещают избавить человека от всех долгов. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал зампредседателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Он объяснил, что многие россияне обращаются к консультантам, которые обещают помочь в избавлении от долгов. На самом же деле человек несет еще большие финансовые потери.

«Среди мошенников не только те, кто предлагает услуги по банкротству, а все те, кто обещают списать долги, „скостить“ долги, признать долги недействительными, исправить кредитную историю и прочее», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в России процедуру консультирования по банкротству нужно сделать бесплатной. Потому что рынке так называемых раздолжителей появляются все новые варианты обмана.