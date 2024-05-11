Зиговавший на параде Победы подросток из Самары подпал под уголовное дело | 360°

Криминал 11 мая 2024, 19:49 Зиговавший на параде Победы подросток из Самары подпал под уголовное дело Против самарского подростка возбудили дело о реабилитации нацизма РИА «Новости»

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Против подростка, вскидывавшего руку в нацистском приветствии на параде Победы в Самаре, возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В ведомстве пояснили, что данные о подростке с его фото и высказываниями с признаками реабилитации нацизма стали появляться в соцсетях и СМИ 10 мая.

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Против молодого человека возбудили дело по одноименной уголовной статье. В ближайшее время его поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, заключили в пресс-службе.

По данным «Царьграда», речь идет о молодом человеке, который вскидывал руку в нацистском приветствии во время парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позже он опубликовал это видео в одном из чатов, призвав рисовать свастики.