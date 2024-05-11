Зиговавший на параде Победы подросток из Самары подпал под уголовное дело | 360°

11 мая 2024, 19:49
Зиговавший на параде Победы подросток из Самары подпал под уголовное дело
Против самарского подростка возбудили дело о реабилитации нацизма
Против подростка, вскидывавшего руку в нацистском приветствии на параде Победы в Самаре, возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
В ведомстве пояснили, что данные о подростке с его фото и высказываниями с признаками реабилитации нацизма стали появляться в соцсетях и СМИ 10 мая.
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Против молодого человека возбудили дело по одноименной уголовной статье. В ближайшее время его поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, заключили в пресс-службе.
По данным «Царьграда», речь идет о молодом человеке, который вскидывал руку в нацистском приветствии во время парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позже он опубликовал это видео в одном из чатов, призвав рисовать свастики.
СК РФ
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