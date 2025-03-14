Жителя Курганской области осудили за изготовление и хранение боеприпасов

Жителя Альменевского округа Курганской области осудили по делу о незаконном изготовлении и хранении патронов. Суд назначил фигуранту два года и три месяца лишения свободы условно, а также штраф в размере 100 000 рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, осужденный в октябре 2024 года незаконно изготовил 50 патронов 16-го калибра, а также хранил девять патронов для нарезного оружия, доставшихся ему по наследству.
В ходе следствия полиция изъяла самодельные боеприпасы и оборудование для их изготовления. Мужчина на суде полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
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