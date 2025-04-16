Житель Тюмени попытался убить знакомого и сжег баню на почве ревности

Житель Тюмени на почве ревности устроил драку с 40-летним знакомым. Происшествие случилось 16 апреля в селе Кулига. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители областного следственного управления СК России.

По версии следствия, 45-летний фигурант в ходе совместного распития алкоголя несколько раз ударил потерпевшего, затем ранил его ножом в шею. Дальнейшую расправу предотвратили жена и теща обвиняемого.

Далее злоумышленник вышел на улицу, облил баню легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Собственник строения лишился имущества на шесть миллионов рублей. За покушение на убийство и поджог тюменец ответит перед судом.