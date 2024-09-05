Участников «билетной мафии» отправили за решетку в Москве

В Москве суд вынес приговор четырем участникам «билетной мафии». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В феврале 2017 года фигуранты создали сайты-двойники, через которые продавали входные документы в культурные учреждения. Речь идет о Малом, Большом и Мариинском театрах, Консерватории имени Чайковского, Российском академическом молодежном театре и других.

Понесенный театрами ущерб превысил девять миллионов рублей. Потерпевшие подали иски на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Подсудимые получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы, им выписали штрафы на суммы от 400 до 600 тысяч рублей. В рамках расследования арестовали имущество фигурантов.

В июне 2024 года Басманный суд Москвы вынес приговор членам группировки по делу о махинациях с платежной системой на железнодорожном транспорте.