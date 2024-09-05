Участников «билетной мафии» отправили за решетку в Москве

Суд в Москве приговорил участников «билетной мафии» к тюрьме

Фото: РИА «Новости»

В Москве суд вынес приговор четырем участникам «билетной мафии». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В феврале 2017 года фигуранты создали сайты-двойники, через которые продавали входные документы в культурные учреждения. Речь идет о Малом, Большом и Мариинском театрах, Консерватории имени Чайковского, Российском академическом молодежном театре и других.

Понесенный театрами ущерб превысил девять миллионов рублей. Потерпевшие подали иски на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Подсудимые получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы, им выписали штрафы на суммы от 400 до 600 тысяч рублей. В рамках расследования арестовали имущество фигурантов.

В июне 2024 года Басманный суд Москвы вынес приговор членам группировки по делу о махинациях с платежной системой на железнодорожном транспорте.

Прощай, Хвалдимир. Как жил и погиб «русский кит-шпион»

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте