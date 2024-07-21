Участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора

Фото: РИА «Новости»

Участника специальной военной операции Бозигита Алибекова убили в Дагестане. Возможной причиной расправы стал земельный спор, сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, спор с родственниками у погибшего был связан со старым земельным участком. Частью территории в селе Агачаул хотели владеть несколько местных семей.

После возвращения со спецоперации Алибеков начал строительные работы на спорном участке. Неделю назад между враждующими семьями произошла перестрелка. В итоге, ранения получили несколько человек. Бозигит Алибеков погиб на месте.

Ранее в Армавире от рук местного жителя погиб боец СВО. Преступление произошло 14 июля около кафе на улице Ленина. В ходе конфликта подозреваемый ударил ножом в живот военнослужащего и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Накануне стало известно о задержании убийцы бойца спецоперации.

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