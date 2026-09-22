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    Трое жителей Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в убийстве

    Следователи завершили расследование дела об убийстве 60-летнего предпринимателя в Шахунье. Троих местных жителей обвиняют в разбое, убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает «Время Н».

    По версии следствия, обвиняемые заранее договорились о преступлении и подготовили план. 25 марта 2026 года двое мужчин проникли в дом предпринимателя на улице Комсомольской, а их сообщник наблюдал за обстановкой неподалеку.

    Нападавшие не менее пяти раз выстрелили в хозяина дома из незаконно приобретенного оружия. От ранений 60-летний мужчина погиб на месте.

    После убийства фигуранты обыскали дом, пытаясь найти деньги и ценности, однако ничего не обнаружили. Затем они скрылись и спрятали оружие в лесополосе.

    Следствие собрало доказательства причастности обвиняемых. Все трое находятся под стражей, уголовное дело направили в суд.

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