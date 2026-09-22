Трое жителей Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в убийстве

Следователи завершили расследование дела об убийстве 60-летнего предпринимателя в Шахунье. Троих местных жителей обвиняют в разбое, убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает «Время Н» .

По версии следствия, обвиняемые заранее договорились о преступлении и подготовили план. 25 марта 2026 года двое мужчин проникли в дом предпринимателя на улице Комсомольской, а их сообщник наблюдал за обстановкой неподалеку.

Нападавшие не менее пяти раз выстрелили в хозяина дома из незаконно приобретенного оружия. От ранений 60-летний мужчина погиб на месте.

После убийства фигуранты обыскали дом, пытаясь найти деньги и ценности, однако ничего не обнаружили. Затем они скрылись и спрятали оружие в лесополосе.

Следствие собрало доказательства причастности обвиняемых. Все трое находятся под стражей, уголовное дело направили в суд.