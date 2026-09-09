Жительница Дзержинска украла у бывшего сожителя телефон и крупную сумму денег
МВД: в Дзержинске женщина украла у сожителя телефон и 237 тысяч рублей
Жительница города Дзержинска похитила у бывшего сожителя телефон и перевела с его банковского счета 237 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.
По данным правоохранителей, женщина распивала спиртное с бывшим возлюбленным, а затем забрала его смартфон. С помощью мобильного банка она перевела деньги на свой счет и потратила их на личные нужды.
«Фигурантка признала вину и пояснила, что деньги потратила на личные нужды», — уточнили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело и избрали для женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители продолжат устанавливать обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее в Нижегородской области перед судом предстала 36-летняя женщина, обвиняемая в краже пяти миллионов рублей у бывшего сожителя. За хищение в особо крупном размере ей может грозить до шести лет лишения свободы.