Жительница Дзержинска украла у бывшего сожителя телефон и крупную сумму денег

МВД: в Дзержинске женщина украла у сожителя телефон и 237 тысяч рублей

Жительница города Дзержинска похитила у бывшего сожителя телефон и перевела с его банковского счета 237 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, женщина распивала спиртное с бывшим возлюбленным, а затем забрала его смартфон. С помощью мобильного банка она перевела деньги на свой счет и потратила их на личные нужды.

«Фигурантка признала вину и пояснила, что деньги потратила на личные нужды», — уточнили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело и избрали для женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители продолжат устанавливать обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее в Нижегородской области перед судом предстала 36-летняя женщина, обвиняемая в краже пяти миллионов рублей у бывшего сожителя. За хищение в особо крупном размере ей может грозить до шести лет лишения свободы.