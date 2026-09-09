В Иркутской области подростка осудили на восемь лет за двойное убийство

Суд Иркутской области дал 15-летнему подростку 8 лет за убийство двух девушек

Шелеховский городской суд Иркутской области приговорил к восьми годам лишения свободы 15-летнего подростка, признанного виновным в убийстве двух девушек. Наказание он будет отбывать в воспитательной колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Преступление произошло в октябре 2025 года в подъезде жилого дома. Подросток встретился там с 14-летней знакомой и во время разговора на почве ревности напал на нее с ножом, который принес с собой.

На крики о помощи прибежала 23-летняя соседка. Она попыталась остановить подростка и помочь пострадавшей, однако нападавший нанес ножевые ранения и ей. Обе девушки скончались в больнице в тот же день.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве двух лиц, совершенном в связи с выполнением общественного долга и с особой жестокостью. Подросток в ходе процесса признал вину.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевших. Матерям погибших назначили по 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, также им возместят расходы на погребение.

В конце августа суд арестовал двух девочек-подростков по делу об убийстве ребенка в Подмосковье.