Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала заседаний.

«Накануне шесть фигурантов отправили в СИЗО до 18 ноября, а сегодня — еще 14», — передали журналисты.

Суд продолжает рассматривать ходатайства об аресте, их более 20. Заседания проходят в закрытом режиме. Ранее 360.ru показал новое видео из суда.

Всего в Москве предъявили обвинения 33 задержанным по делу о стрельбе у Wildberries, в том числе предпринимателю Владиславу Бакальчуку. Против предпринимателя возбудили дело по ряду статей, в том числе за убийство, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В доме Бакальчука начались обыски.

Бизнесмен вместе с охраной пытался незаконно попасть в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор». Началась потасовка, раздались выстрелы. После стало известно, что погибли два человека.

