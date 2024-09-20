Появилось новое видео из суда с фигурантами по делу о стрельбе в офисе Wildberries

В суд прибыли еще несколько фигурантов по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Суд продолжает рассматривать материалы об избрании меры пресечения фигурантам по делу о нападении на офис Wildberris в центре Москвы. В распоряжении 360.ru появилось новое видео с задержанными.

«Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениева Л.», — передали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Также на скамье подсудимых 20 сентября оказался Виситаев, Чичаев, Сковородин, Висаригов, Умаев. В этот же день Басманный суд изберет меру пресечения предпринимателю Владиславу Бакальчуку.

Суд уже арестовал нескольких фигурантов дела до 18 ноября. У здания собрались журналисты и полицейские, также на месте дежурили сотрудники ОМОН.

Днем 18 сентября Бакальчук вместе с группой вооруженных людей попытался ворваться в здание маркетплейса в центре Москвы. Начала перестрелка, погибли несколько человек. Татьяна Бакальчук обратилась к супругу и заявила, что он довел ситуацию до абсурда. Ранее 360.ru показал видео с задержанием одного из стрелявших около офиса Wildberries.