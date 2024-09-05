Сотрудник шиномонтажа осудили за убийство клиента в Кургане

В Кургане суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины, который был клиентом сервиса шиномонтажа. Об этом рассказал канал «Правосудие в Зауралье» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Случай произошел еще в марте этого года на шиномонтажной станции. Рабочий, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился с клиентом, распылил ему на лицо аэрозольное средство, а затем несколько раз ударил его трубой. Пострадавший скончался на следующий день от полученных травм, написал Ura.ru.

Сотрудника шиномонтажа осудили на девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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