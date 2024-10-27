Силовики пока не нашли шестого беглеца из липецкой колонии
Волк заявила, что шестой заключенный из липецкой ИК-2 до сих пор на свободе
Шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, до сих пор не нашли, поиски продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Липецкие полицейские уже задержали пятого из шести заключенных. По словам Волк, злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское. Его доставили в территориальный отдел полиции.
«Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», — уточнила она.
Один из пойманных беглецов рассказал на допросе, что двое сбежавших заключенных направились в Подмосковье, а четверо хотели вернуться в Узбекистан. По его словам, из колонии они выбрались по тоннелю.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, допустивших побег заключенных. Последние сделали подкоп на территории колонии.
Ранее появилась информация, что липецкую ИК-2 проверяли внепланово 7,5 года назад.