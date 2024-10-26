Дело о халатности возбудили после побега из липецкой колонии

СК возбудил дело о халатности после побега заключенных из липецкой ИК № 2

В Липецке возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег шести заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Статья дополняется...

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег», — отметили в ведомстве.

Следствие установило, что заключенные ИК №2 на улице Ковалева в Липецке сделали подкоп, через который сбежали вечером 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов уже выясняют их местонахождение.

В СК допустили, что побег стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии должностных обязанностей.

Специалисты ведомства проведут комплекс действий, чтобы установить допустивших халатность и выяснить все обстоятельства случившегося.

Все сбежавшие, по данным Mash, были гражданами Узбекистана. Их осудили за изнасилования и хранение наркотиков.