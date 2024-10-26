Сбежавшие из липецкой колонии заключенные рассказали, куда направлялись после побега

Двое из сбежавших в Липецкой области заключенных направлялись в Подмосковье, четверо хотели вернуться на родину в Узбекистан. Об этом рассказал один из пойманных преступников, видео допроса в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина пояснил, что хотел попасть на родину, в Узбекистан, с собой он прихватил нож. Другой заключенный подтвердил, что группа из четырех заключенных хотела сбежать через Казахстан в Узбекистан. Он рассказал, что из колонии мужчины выбрались по тоннелю.

Двух заключенных по горячим следам обнаружили в Тамбовской области. Момент задержания попал на видео случайного прохожего. Беглецы оказали сопротивление. Еще двух сбежавших из колонии заключенных схватили в Липецкой области.