Пятого сбежавшего из липецкой колонии задержали

Волк сообщила о задержании пятого из шести сбежавших из ИК № 2 заключенных

Правоохранительные органы задержали пятого из сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области заключенных. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники управления уголовного розыска МВД России по Липецкой области задержали пятого из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», — написала она.

Волк уточнила, что заключенный скрывался в частном доме в селе Петровское, его привезли в отдел полиции. В настоящее время силовики продолжают искать последнего, шестого из сбежавших.

Следственный комитет сообщал, что накануне шестеро осужденных исправительной колонии № 2 в Липецке сбежали из учреждения с помощью подкопа. Ведомство завело уголовное дело о халатности.

Ранее в Сети появились кадры подземного туннеля, по которому осужденные покинули колонию.