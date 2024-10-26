Фото выкопанного заключенными в Липецкой области туннеля появилось в Сети

В Сети появилось фото туннеля, по которому сбежали заключенные из липецкой ИК-2

Появились кадры туннеля, который выкопали сбежавшие из исправительной колонии № 2 в Липецкой области заключенные. Фотографии опубликовали «Известия» .

На кадрах можно увидеть широкое углубление, которое заключенные использовали для побега.

Управление ФСИН по Липецкой области сообщало, что из исправительной колонии № 2 сбежали шестеро отбывавших срок выходцев из Узбекистана. Они сделали подкоп и покинули территорию учреждения.

Четырех беглецов уже обнаружили: двоих задержали в Тамбовской области, а еще двоих — в Липецкой. Спецслужбы продолжают розыск оставшихся преступников.

В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Для розыска и задержания заключенных развернули оперативный штаб. В отношении сотрудников колонии завели уголовное дело о халатности.

Ранее стало известно, что в последний раз ИК № 2 внепланово проверяли еще семь лет назад.