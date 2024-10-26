Липецкую ИК-2 внепланово проверяли более семи лет назад

Shot: последняя внеплановая проверка липецкой колонии прошла 7,5 года назад

Последний раз исправительную колонию общего режима № 2 в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключенных, проверяли внепланово еще 7,5 года назад. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Роструд в апреле 2017 года обнаружил нарушение в оформлении документов и расследования несчастных случаев в учреждении.

В пятницу, 25 октября, шестеро заключенных сбежали из колонии. Осужденные сделали два тайных подкопа и выбрались за пределы исправительного учреждения.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о халатности, в отношении сотрудников колонии начали служебную проверку.

Правоохранители уже задержали двух сбежавших в Тамбовской области, на свободе до сих пор остаются четыре заключенных.

Все сбежавшие являются гражданами Узбекистана, в России они числились как лица без определенного места жительства.