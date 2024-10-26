Для побега из липецкой колонии заключенные вырыли подкоп

УФСИН: шесть заключенных сбежали из липецкой колонии через подкоп

Заключенные могли сбежать из исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области через подкоп, его нашли на территории учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

«Подкоп обнаружили на территории исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области. Незамедлительно провели подсчет заключенных, в ходе которого выявили факт отсутствия шести осужденных», — заявили в ведомстве.

По тревоге подняли личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области, силовики выставили временные разыскные посты, разослали ориентировочные данные на осужденных и оповестили все взаимодействующие органы.

«По горячим следам направили группы преследования и резервные группы. Проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег», — отметили в пресс-службе.

В колонии началась служебная проверка по факту ЧП. По ее итогам виновных привлекут к ответственности.

О побеге заключенных из колонии в Липецкой области стало известно 26 октября. Губернатор региона Игорь Артамонов призвал местное население не поддаваться панике.