Прокурор попросил исправительные работы обвиняемому по делу журналистки Бабаевой

Прокурор попросил назначить исправительные работы на срок один год и девять месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малеву, обвиняемому в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обвинение учло смягчающие обстоятельства: Малев признался в совершенном преступлении. Также мужчина воспитывает несовершеннолетнего.
Прокурор добавил, что инструктор впервые привлекается к уголовной ответственности. Он совершил преступление из-за случайного стечения обстоятельств.