Прокурор попросил исправительные работы обвиняемому по делу журналистки Бабаевой

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Прокурор попросил назначить исправительные работы на срок один год и девять месяцев инструктору по боевой подготовке Игорю Малеву, обвиняемому в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обвинение учло смягчающие обстоятельства: Малев признался в совершенном преступлении. Также мужчина воспитывает несовершеннолетнего.

Прокурор добавил, что инструктор впервые привлекается к уголовной ответственности. Он совершил преступление из-за случайного стечения обстоятельств.

Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Инструктор нарушил правила безопасности на полигоне.

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