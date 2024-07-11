Попов попросил возбудить дело против обсуждающего его адвоката

Бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следком проверить высказывания по его делу адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом защитник генерала Сергей Буйновский рассказал в интервью РИА «Новости» .

«Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет», — сказал он.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал. Ему предъявили новое обвинение — в служебном подлоге. Попов дал изобличающие показания против других участников преступления. В деле появился еще один фигурант — генерал-лейтенант Олег Цоков.

Ранее защита Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине. Адвокат Аграновский предположил, что вскрытие канала утечки секретных данных может повлиять на дело.