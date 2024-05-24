Генерал Попов не признал вину в мошенничестве

Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Адвокат Сергей Буйновский заявил, что он не признал вину.

«Ему предъявленo обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал он ТАСС.

Попова заключили под стражу решением 235-й гарнизонного военного суда от 17 мая. Следком сообщил, что его заподозрили в хищении купленных администрацией Запорожской области изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей. Офицеру вменили мошенничество в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о переводе подозреваемого под домашний арест.

Генерала отстранили от службы в 2023 году. Депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал его прощальное аудиосообщение в интернете, что спровоцировало скандал. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обвинил парламентария в организации политического шоу.