Стал известен возможный соучастник дела генерала Попова

Генерал-майор Иван Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым

Фото: РИА «Новости»

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов мог действовать в одной группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Следствие считает, что хищения чужого имущества происходили посредством злоупотребления доверием и с использованием служебного положения.

По версии правоохранителей, Попов совершил хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере, на 133 664 700 рублей, в группе с Моисеевым и Цоковым.

Цоков погиб в ходе специальной военной операции летом 2023 года, ему присвоили звание Героя России посмертно.

Попова заподозрили в хищении объектов металлопроката на сумму более 130 миллиона рублей, которые приобрела администрация Запорожской области. Против высокопоставленного военного завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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