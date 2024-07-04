Генералу Попову предъявили обвинение по новой статье

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Военные следователи предъявили Попову обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями», — сказал он.

По информации собеседника агентства, его обвинили в преступлениях по статье 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере» и по статье 292 УК России «Служебный подлог». По первой Попову грозят до 10 лет тюрьмы, по второй — до четырех. Своей вины он не признал.

Другой источник агентства заявил, что сумму предполагаемого ущерба по делу сократили до 105 миллионов рублей, то есть более чем на 25 миллионов. Непосредственно Попову вменили причинение ущерба на сумму более одного миллиона рублей. После того как генерал и его защита ознакомятся с материалами, их передадут в прокуратуру и военный суд.

В деле против Попова появился еще один фигурант — генерал-лейтенант Олег Цоков. Он погиб в 2023 году.