Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине

Адвокаты генерала Попова попросили Бастрыкина возбудить дело о госизмене

Фото: РИА «Новости»

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Дмитрия Буйновского.

Причиной этого шага защитник назвал объявление Попова на Украине в международный розыск.

«Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — сообщил адвокат.

Он уточнил, что подал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку и по ее итогам возбудить уголовное дело.

Утром стало известно, что генералу предъявили новое обвинение — в служебном подлоге.

Также сотрудники военной контрразведки задержали гвардии полковника Артема Городилова, заподозрив его в мошенничестве.

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