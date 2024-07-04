Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Дмитрия Буйновского.

Причиной этого шага защитник назвал объявление Попова на Украине в международный розыск.

«Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — сообщил адвокат.

Он уточнил, что подал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку и по ее итогам возбудить уголовное дело.

Утром стало известно, что генералу предъявили новое обвинение — в служебном подлоге.

Также сотрудники военной контрразведки задержали гвардии полковника Артема Городилова, заподозрив его в мошенничестве.