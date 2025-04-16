Полиция задержала жителя Арзамаса за изготовление оружия

Сотрудники полиции задержали 66-летнего жителя Арзамасского района Нижегородской области по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
У мужчины не оказалось разрешительных документов на оружие. В частном доме в селе Вторусское у него обнаружили винтовку Мосина калибра 7,62 мм, собранную из различных видов заводского оружия, а также более 100 патронов к ней.
Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие боевое и пригодное для стрельбы. Задержанный объяснил, что изготовил винтовку и патроны для личного пользования.
Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет и штраф до 200 тысяч рублей.
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