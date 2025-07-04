Появилось видео с атакой БПЛА в Сергиевом Посаде

Появилось видео с атакой БПЛА в Сергиево-Посадском округе. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Очевидица случившегося рассказала, что видела, как летел дрон. Он издавал звук мопеда. Еще один местный житель заявил о пожаре. На одном из роликов с места ЧП видно большой столб дыма.

Глава округа Оксана Ероханова сообщила, что в результате атаки БПЛА пострадал один человек. Его задели осколки. Четыре взрыва прогремели недалеко от микрорайона Звездочка.

До этого Telegram-канал Shot сообщил об атаке как минимум пяти дронов ВСУ в Сергиевом Посаде. В некоторых районах пропало электричество.

Также украинские боевики атаковали Ростовскую область. В результате ЧП местная жительница погибла.