Появилось видео с атакой БПЛА в Сергиевом Посаде
Появилось видео с атакой БПЛА в Сергиево-Посадском округе. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Очевидица случившегося рассказала, что видела, как летел дрон. Он издавал звук мопеда. Еще один местный житель заявил о пожаре. На одном из роликов с места ЧП видно большой столб дыма.
Глава округа Оксана Ероханова сообщила, что в результате атаки БПЛА пострадал один человек. Его задели осколки. Четыре взрыва прогремели недалеко от микрорайона Звездочка.
До этого Telegram-канал Shot сообщил об атаке как минимум пяти дронов ВСУ в Сергиевом Посаде. В некоторых районах пропало электричество.
Также украинские боевики атаковали Ростовскую область. В результате ЧП местная жительница погибла.
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Появилось видео с атакой БПЛА в Сергиевом Посаде
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Один человек пострадал в результате атаки дронов в Сергиевом Посаде
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