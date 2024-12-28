Появилось видео из дома под Тверью, где убили 4 детей

На месте убийства четырех детей в СНТ под Тверью продолжают работать следователи. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 360.ru.

На видео можно увидеть окровавленный ковер, простыни и одеяла.

По неуточненной информации, трех мальчиков и девочку убил собственный отец — выходец из Таджикистана, получивший российское гражданство.

Погибшим не было и семи лет. После расправы над детьми мужчина попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас подозреваемый находится в реанимационном отделении больницы. Против него возбудили уголовное дело. Матери убитых детей тоже потребовалась медицинская помощь.

По данным следователей, в семье воспитывали шестерых детей. Ни у отца, ни у его родных не было проблем с законодательством. Как рассказали соседи, за несколько дней до происшествия глава семейства вел себя странно, возможно, был под наркотиками.