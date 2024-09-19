Басманный суд изберет меру пресечения Бакальчуку 20 сентября

Басманный суд изберет меру пресечения предпринимателю Владиславу Бакальчуку по делу о стрельбе у головного офиса Wildberries в центре столицы завтра, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

Тем временем к суду продолжают подъезжать автозаки. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru. По предварительным данным, в полицейских машинах находятся участники перестрелки.

До этого суд арестовал первого фигуранта дела. У здания собрались журналисты и полицейские, также на месте дежурили сотрудники ОМОН. 

Бакальчук 18 сентября вместе с соучастниками пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries, находящийся в бизнес-центре «Романов Двор». В итоге началась перестрелка, в результате ЧП погибли два человека. 

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