Суд арестовал шестерых фигурантов по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам по делу о нападении на головной офис Wildberries в центре столицы. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города.

На один месяц и 30 суток арестовали Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х.

Ранее появилась информация, что 20 сентября суд изберет меру пресечения предпринимателю Владиславу Бакальчуку по делу о перестрелке у офиса компании. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по нескольким статьям, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Также в распоряжении 360.ru оказалось видео с задержанием одного из участников перестрелки у офиса Wildberries.