Подросток до смерти избил мать в ЯНАО

Подростка из города Надым ответил перед судом за гибель матери. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СУ России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители установили, что 16-летний юноша во время ссоры нанес женщине не менее четырех ударов ногами в живот. На следующий день от полученных травм потерпевшая скончалась.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Несовершеннолетний получил три года лишения свободы и будет отбывать наказание в воспитательной колонии.