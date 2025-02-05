Петербуржец получил восемь лет колонии за жестокое убийство сестры

Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор фигуранту уголовного дела о жестоком убийстве. Жертвой преступника стала его сестра. Об этом сообщает сайт Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Стражи порядка выяснили, что 29 февраля 2024 года в квартире на Северном проспекте обвиняемый на почве вспыхнувшего конфликта схватил нож и ударил сестру в область груди, шеи, головы и рук. Эксперты зафиксировали на теле погибшей не меньше 28 ранений.

Вскоре злоумышленник сам пришел в полицию и рассказал о содеянном. Он полностью признал свою вину. Ближайшие восемь лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.