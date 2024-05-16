Оренбуржца задержали за кражу КамАЗа у предпринимателя из Удмуртии | 360°

Криминал 16 мая 2024, 15:11 Оренбуржца задержали за кражу КамАЗа у предпринимателя из Удмуртии

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Оренбуржца заподозрили в краже КамАЗа у транспортной компании. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Удмуртии.

Житель Оренбурга через сайт заказал КамАЗ, чтобы якобы вывезти груз с территории одного и предприятий в Удмуртии. Однако прибывшему на место водителю сказал, что ему нельзя проехать на территорию завода. Взяв ключи и документы от автомобиля, заказчик пообещал вернуть его завтра, но на следующий день пропал.

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Мужчину задержали, причиненный им ущерб оценили в 10 миллионов рублей.

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