Мужчина, обвиненный в ограблении подростка, пойдет под суд в Ленинградской области

Мужчина, обвиненный в грабеже, предстанет перед судом во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Ленинградской области.

Следствие установило, что преступление произошло в июне прошлого года рядом со станцией метро «Девяткино» в Мурино. Подсудимый подошел к подростку и, угрожая физическим насилием, отобрал принадлежащее ему имущество.

Действия злоумышленника нанесли потерпевшему материальный ущерб на сумму 33 тысячи рублей.

До окончания расследования мужчину поместили под стражу. Теперь суд вынесет решение относительно меры наказания для подсудимого.