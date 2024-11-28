Мужчина до смерти забил и поджег любовника жены в Башкирии

В Башкирии задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве любовника жены. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

По предварительным данным, мужчина пришел домой раньше времени и застал свою жену с любовником. Обманутый супруг набросился на 58-летнего соперника и избил его, а потом облил горючей жидкостью и поджег.

Как добавил sibdepo.ru, жена пыталась остановить разъяренного супруга, но тоже получила несколко ударов. Ее любовник от полученных травм скончался на месте. Нападавшего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте