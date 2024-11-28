Мужчина до смерти забил и поджег любовника жены в Башкирии

В Башкирии задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве любовника жены. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

По предварительным данным, мужчина пришел домой раньше времени и застал свою жену с любовником. Обманутый супруг набросился на 58-летнего соперника и избил его, а потом облил горючей жидкостью и поджег.

Как добавил sibdepo.ru, жена пыталась остановить разъяренного супруга, но тоже получила несколко ударов. Ее любовник от полученных травм скончался на месте. Нападавшего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.