Многодетную мать из Кузбасса отправили в колонию на 8 лет за убийство возлюбленного

В Кузбассе вынесли приговор 21-летней матери троих детей, которая убила своего сожителя. Об этом сообщил sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу судов и УСД Кемеровской области.
В марте женщина, приревновала своего 30-летнего возлюбленного, который собирался в гости к своей подруге. Пара начала ссориться, и мужчина ударил мать своих детей. В ответ она схватила нож и несколько пронзила им сожителя.
От полученных травм мужчина скончался. А его убийцу признали виновной и приговорили к восьми годам колонии. Детей пары отдали на воспитание бабушке и дедушке.
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