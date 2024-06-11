Лидера ЧВК «Енот» Молокоедова осудили на 14 лет

Кунцевский районный суд признал виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима руководителя преступного сообщества Андрея Молокоедова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемого осудили по делу о руководстве межрегиональной общественной организацией «Единые народные общинные товарищества» (известной как ЧВК «Енот») и совершении преступлений на территории столичного региона и в Краснодарском крае.

«Молокоедов признан виновным по части 1 статьи 210 УК РФ „Создание преступного сообщества“, части 1 статьи 119 УК РФ „Уугроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“, пунктам „а, б“ части 3 статьи 163 УК РФ „Вымогательство“», — сообщили в прокуратуре.

Ранее пятерых участников ЧВК «Енот» признали невиновными по делу о совершении разбоев и краж. Решение принял Московский гарнизонный военный суд.