Госнаграды сенатора Савельева не смягчат ему приговор в суде

Юрист Хаминский: госнаграды Савельева не будут смягчающим обстоятельством в суде

Госнаграды сенатора Дмитрия Савельева не станут поводом для смягчения приговора в суде. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» сделал эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Обвиняемый имеет государственные награды, наличие которых зачастую учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств. Однако в случае совершения особо тяжкого преступления этот факт может не сработать», — сказал юрист.

Известно, что Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, медалями «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сенатор стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. По данным СК, Савальев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство предпринимателя.

Сенатора задержали накануне его дня рождения. Источник Mash отмечал, что подозреваемый любил устраивать дорогостоящие вечеринки. Однако в этот раз отметить праздник с размахом не удалось.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября. Вечером 2 августа в Сети появилось видео с сенатором на скамье подсудимых. Защита намерена обжаловать его арест.