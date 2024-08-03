Защита сенатора Савельева обжалует его арест

Адвокат сенатора Дмитрия Савельева Татьяна Лупандина заявила, что защита обжалует его арест по делу об организации убийства. Об этом она рассказала РИА «Новости» .

«Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса», — сказала она.

Слушание проводится в закрытом режиме, как и настаивал следователь. Журналистов не допустили. Публично огласили только решение суда.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы опубликовала видео с сенатором на скамье подсудимых. На кадрах видно, что Савельев находится не в клетке, а рядом со своим адвокатом.

До этого Mash сообщил, что задержанный сенатор просил супругу Ольгу оставаться за границей, где учатся их дети. По словам женщины, она не связала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, это недоразумение, его просто подставили.