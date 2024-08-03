Защита сенатора Савельева обжалует его арест

Фото: РИА «Новости»

Адвокат сенатора Дмитрия Савельева Татьяна Лупандина заявила, что защита обжалует его арест по делу об организации убийства. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса», — сказала она.

Слушание проводится в закрытом режиме, как и настаивал следователь. Журналистов не допустили. Публично огласили только решение суда.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы опубликовала видео с сенатором на скамье подсудимых. На кадрах видно, что Савельев находится не в клетке, а рядом со своим адвокатом.

До этого Mash сообщил, что задержанный сенатор просил супругу Ольгу оставаться за границей, где учатся их дети. По словам женщины, она не связала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, это недоразумение, его просто подставили.

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