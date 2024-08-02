Любил вечеринки за десятки миллионов. Раскрыты подробности личной жизни Савельева

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, задержанный по подозрению в организации убийства, прославился любовью к недешевым празднованиям. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, в 2018 году он отметил свое 50-летие, устроив вечеринку приблизительно за 60 миллионов рублей. Среди гостей были Николай Басков, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой и многие другие звезды.

А на юбилей его жены Ольги с участием Светланы Лободы, Ивана Дорна, Димы Билана и Вячеслава Манучарова, в ходе которого именинница сменила пять нарядов и увидела огненное шоу, затраты составили около 10 миллионов.

Савельева задержали 2 августа прямо на выходе с заседания Совета Федерации. При этом присутствовал лично генеральный прокурор Игорь Краснов, который перед этим обратился к верхней палате с представлением о лишении сенатора неприкосновенности.

По данным следствия, парламентарий попытался организовать убийство московского предпринимателя, но правоохранители узнали об этом и, инсценировав преступление, вышли на заказчика.