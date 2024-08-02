Появилось видео с сенатором Савельевым на скамье подсудимых

Басманный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — указали в сообщении.

Суд уже закрыл процесс по избранию меры пресечения для сенатора, который лично присутствует на заседании.

Правоохранители задержали Дмитрия Савельева днем 2 августа. По версии СК, против сенатора возбудили дело по факту приготовления к убийству.

По предварительным данным, в августе 2023 года в Москве он поручил организовать убийство предпринимателя, пообещав вознаграждение. Найти киллера он попросил своего знакомого.