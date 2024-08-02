Раскрыта фабула уголовного дела лишенного статуса сенатора Савельева

СК: бывший член Совфеда Савельев проходит по делу о заказном убийстве

Фото: РИА «Новости»

Лишенный статуса члена Совета Федерации и задержанный силовиками на выходе из здания верхней палаты российского парламента Дмитрий Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство московского предпринимателя и попросил знакомого найти киллера.

О подготовке ликвидации бизнесмена стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали убийство. Получивший информацию, что бизнесмена больше нет, Савельев передал своему знакомому деньги для вознаграждения исполнителя.

Для привлечения занимающего пост члена Совета Федерации Савельева к ответственности генеральный прокурор Игорь Краснов обратился с представлением о снятии с сенатора неприкосновенности. Этот запрос верхняя палата парламента удовлетворила.

Криминалисты задержали Савельева на выходе с заседания в пятницу, 2 августа. Задержанный работал в СФ с 2016 года, куда перешел из Госдумы.

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