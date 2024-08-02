Сенатора Савельева отправили в СИЗО

Басманный суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства на два месяца, до 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича по факту организации приготовления убийства по найму, на срок два месяца», — отметили в сообщении.

Савельева, с которого сняли неприкосновенность, задержали 2 августа в Совете Федерации прямо на выходе из здания. Следователи возбудили против него уголовное дело по факту приготовления к убийству.

По предварительной версии, в августе 2023 года он поручил организовать убийство предпринимателя в Москве. Он попросил своего знакомого найти киллера.