Сенатора Савельева задержали в канун дня рождения

Семья сенатора Савельева во время задержания готовилась к его дню рождения

Потерявший неприкосновенность и задержанный в рамках уголовного дела сенатор Дмитрий Савельев готовился к своему дню рождения, который наступит в субботу, 3 августа. Его жена вместе с сыновьями отправилась за покупкой подарков. Об этом со ссылкой на социальные сети Ольги Савельевой сообщило РИА «Новости» .

«Семья выехала за подарками для папы», — процитировало агентство пост супруги сенатора.

Согласно открытым данным, 3 августа, задержанному сенатору Савельеву исполнится 56 лет.

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева следователи задержали при выходе из зала заседаний верхней палаты российского парламента. Ранее сенаторы по запросу Генерального прокурора Игоря Краснова сняли со своего коллеги статус неприкосновенности.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. В ведомстве добавили, что речь идет о событиях августа 2023 года, когда сенатор попросил посредников организовать ликвидацию московского предпринимателя, к которому у него была личная неприязнь.

О подготовке убийства узнали силовики, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали смертельное нападение. После получения информации, что бизнесмен погиб Савельев передал посреднику деньги в качестве вознаграждения.