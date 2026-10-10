Девушка напала с ножом на трех человек в школе Варшавы

Три человека получили ножевые ранения при нападении на школу в Варшаве. Об этом телеканалу TVP Info рассказал пресс-секретарь городской полиции Яцек Вишневский.

По его словам, происшествие случилось между 12:00 и 13:00 (между 13:00 и 14:00 по московскому времени) в частной школе на Минской улице. Там 21-летняя учащаяся напала с ножом на 17-летнюю девушку.

Ранения также получили две девушки 17 и 24 лет. Их жизни ничто не угрожает. Нападавшую задержали, причины ее поступка выясняются. По предварительным данным, она и пострадавшие не знали друг друга.

Это третье нападение с ножом в польских учебных заведениях за неделю. В Остроленке 7 октября ранения получили семь человек. На следующий день в Лещидул-Новинах 15-летний подросток напал на школу, там погибла уборщица, еще два человека пострадали. Он снял все происходящее на камеру.