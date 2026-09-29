Школьник из Новосибирской области вернулся на учебу после нападения на учительницу

Десятиклассник, который напал на учительницу в одной из школ Баганского района Новосибирской области, вернулся на занятия. Об этом сообщили в администрации Баганского района, пишет КП-Новосибирск .

На уроке математики десятиклассник напал на учительницу с ручкой после того, как отказался идти за классным руководителем по ее просьбе. Об этом сообщили местные жители.

Серьезных травм педагог не получила, но ушла на больничный по другой причине до 6 октября. По данным администрации, школьник несколько дней отсутствовал, но сейчас уже вернулся к занятиям. Степень ответственности подростка определит Следственный комитет после проверки.