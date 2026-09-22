Ребенок погиб при стрельбе у школы в Турции

Milliyet: при стрельбе у школы в Манисе погиб ученик, есть раненые

Неизвестный преступник устроил стрельбу перед зданием средней школы в городе Маниса в Турции. Об этом сообщила газета Milliyet .

На место ЧП в районе Тургутлу прибыли полицейские и несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, один школьник погиб.

«В результате нападения ранены четыре ученика. Один ученик погиб», — указали в материале.

В администрации региона сообщили, что подозреваемого в стрельбе задержали. Всего пострадавших, по данным властей, восемь, их доставили в медицинские учреждения. По факту случившегося начали административное и судебное расследования.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух мужчин. Правоохранители ведут расследование. Преступников пока не поймали.