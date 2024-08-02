Минобороны опубликовало новый художественный ролик о бойцах СВО

Минобороны России опубликовало короткий художественный ролик, рассказывающий о жизни бойцов спецоперации. Об этом сообщил RT.

На кадрах — военнослужащие разных национальностей и религий. Все они читают молитвы на разных языках перед выполнением боевых задач.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что именно многообразие культур, религий и традиций отличают Россию от остальных государств.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

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