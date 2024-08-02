Минобороны опубликовало новый художественный ролик о бойцах СВО

Минобороны России опубликовало короткий художественный ролик, рассказывающий о жизни бойцов спецоперации. Об этом сообщил RT.

На кадрах — военнослужащие разных национальностей и религий. Все они читают молитвы на разных языках перед выполнением боевых задач.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что именно многообразие культур, религий и традиций отличают Россию от остальных государств.