Минобороны опубликовало новый художественный ролик о бойцах СВО
Минобороны России опубликовало короткий художественный ролик, рассказывающий о жизни бойцов спецоперации. Об этом сообщил RT.
На кадрах — военнослужащие разных национальностей и религий. Все они читают молитвы на разных языках перед выполнением боевых задач.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что именно многообразие культур, религий и традиций отличают Россию от остальных государств.
Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 26
«Такого нету». Украинских мобилизованных оставили без обуви
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершилась
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия
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Момент удара дрона по многоэтажке под Орлом попал на видео
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