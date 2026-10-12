Адвокат Шатуновых сообщил, что Разин переделал договор на песни «Ласкового мая»

Суд удовлетворил иск семьи Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину. Он признал недействительным договор передачи исключительных прав на использование произведений. Об этом 360.ru рассказал Адвокат Шатуновых Олег Ситников.

Он уточнил, что сторона вдовы певца оспаривала договор, который продюсер переделал в своих интересах.

«Шатунов, уезжая из России, оставил Разину право требовать устранение недостатков в информации, которая в СМИ публиковалась, то есть отслеживать фейки и разбираться, грубо говоря. Разин переделал этот договор. <… > Нам пришлось в суд обращаться, чтобы признать его недействительным. Суд удовлетворил», — подчеркнул юрист.

Адвокат добавил, что судебные материалы будут использоваться как эпизод по уголовному делу, возбужденному против Разина.

Щербинский районный суд признал незаключенным договор от 14 сентября 2013 года. Сам Разин покинул Россию после возбужденного против него уголовного дела.